MotoGP | tutti i campioni del mondo italiani Francesco Bagnaia è il settimo | 13 anni dopo Valentino Rossi

(Di domenica 6 novembre 2022)è il Campione del2022 di. Il venticinquenne piemontese ha conquistato il titolo grazie a una prepotente rimonta nella seconda metà di stagione, riportando l’Italia a vincere un Iride nella classe reginaben 13. Viene così spezzato il secondo digiuno più lungo di sempre. Al riguardo, è doveroso andare a ripercorrere la storia, citando i nomi di coloro di cui Pecco è divenuto il degno erede, diventando ilitaliano a laurearsi Campione in top-class. Il primo è Umberto Masetti, che nel 1950 in sella alla Gilera ha la meglio sul binomio britco composto da Geoff Duke e dalla Norton. L’emiliano conquista poi un secondo titolo nel 1952, stavolta spuntandola sull’inglese Leslie Graham (MV Agusta) e ...

CAMPIONE BIS RINS - voto 8: chiude la storia di Suzuki incon una vittoria, una storia ... INDEMONIATO MARTIN - voto 6,5: aveva ancora una volta tutto per chiudere davanti a, come gli sta ...E quando scendo in pista non sono mai da solo, ma corro coni miei famigliari , i miei amici , la mia squadra al completo'. Il salto inè più difficile del previsto. Nel 2018 porta la ...VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia è campione del mondo della MotoGP. La vittoria dello spagnolo Alex Rins (Suzuki) nel GP di Valencia con il tempo di 41’22250, infatti, ha automaticamente ...Nella prima stagione del motomondiale "orfana" dopo 26 anni di Valentino Rossi, la corona della MotoGP va a Francesco Bagnaia. È un passaggio del testimone, raccolto con merito ...