MotoGp | Rossi incorona Bagnaia | “Finalmente un italiano campione”

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – “Era ora che untornasse a vincere il titolo, è passato un sacco di tempo, questo era il modo migliore possibile, per noi il fatto che ci sia riuscito Pecco è speciale”. ValentinoPecco. Il pilota della Ducati è il nuovodel mondo dellae riporta l’Italia sul trono della classe regina del Motomondiale a 13 anni dall’ultimo trionfo del ‘Dottore’. “Sicuramente è stata una gara sofferta, però io ero tranquillo, perchénel warm up ha rimesso la moto come piace a lui, è andato molto forte, quindi l’ho visto più rilassato rispetto alle qualifiche. Quartararo ha comunque fatto una grande gara, ha guidato in modo tosto fino alla fine”, dicea Sky Sport rendendo omaggio a Fabio ...

VALENCIA - Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo in MotoGP per la prima volta in carriera. Decisivo il nono posto nel GP di Valencia, ultimo ... spiccano ovviamente quelli di Valentino Rossi. IL SOGNO DI UNA VITA E dopo 20 gare il lieto fine è arrivato, quantomeno per i tifosi italiani e della Ducati: Francesco Bagnaia è campione del mondo della classe MotoGP, 13 anni dopo Rossi (ultimo italiano iridato), 15 dopo Stoner (ultimo e unico ducatista), 50 dopo Agostini su MV Agusta (ultimo italiano su moto italiana). ''Pecco'' ha conquistato la vittoria ... MotoGP: Valentino Rossi arrivato a Valencia per tifare Bagnaia. Il Dottore ha speso parole al miele per Pecco, nuovo campione del mondo grazie al nono posto nel GP di Valencia ...