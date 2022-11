MotoGP | Paolo Ciabatti | “Le probabilità ci favoriscono ma bisogna stare molto attenti”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Motomondiale 2022 è arrivato al giorno della resa dei conti: Francesco Bagnaia scenderà in pista a Valencia per vincere il Mondiale. Il pilota della Ducati può fare affidamento su un vantaggio di 23 punti nei confronti di Fabio Quartararo quando manca una sola gara al termine della stagione. Il traguardo è vicino, ma manca ancora il passo più importante per il 25enne torinese. È dello stesso avviso anche, direttore sportivo della scuderia di Borgo Panigale, come si evince dalle sue dichiarazioni per.com: “C’è tanta pressione, tanta tensione. Sappiamo di essere vicini, ma sappiamo che ci manca ancora qualcosa”. “Possiamo raggiungere un obiettivo importantissimo – ha aggiunto – importante per Pecco, per la Ducati, ed anche per l’Italia. La corsa è corsa, l’importante sarà non commettere ...