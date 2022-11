(Di domenica 6 novembre 2022) Il Motomondiale 2022 è arrivato finalmente alla resa dei conti. A Valencia, nell’ultima gara della stagione, Francesco Bagnaia può contare su un vantaggio di 23 punti sul rivale Fabio Quartararo. Per il francese non ci sono molti calcoli da fare: l’unica possibilità è vincere e sperare. Sperare che il torinese non arrivi nei primi quattordici al traguardo. La matematica non aiuta il pilota Yamaha che comunque è sembrato molto sereno nei giorni di avvicinamento alla corsa. Grande tranquillità anche per, Team Manager Yamaha, nelle sue dichiarazioni per.com: “Abbiamo una sola strategia: provare a vincere.quello che possiamo, il passo sembra buono e partire davanti aiuterà”, Valentino Rossi risponde a Marc Marquez: “Continua solo a fare brutte ...

OA Sport

Alle 14.00 la partenza deldi Valencia. Dalle 15.00 'Tutto il calcio minuto per minuto', ... Roma - Lazio conBarchiesi al commento. Dalle 19.00 si inserirà la pallavolo con l'incontro ...... il Pd, ad eleggere 'ala gennaio' il nuovo segretario. Un centinaio di amministratori ed ...del Monsignore Da lunedì campagna per l'utilizzo del portale di allerta meteo della Regione... MotoGP, Massimo Meregalli: "Faremo tutto il possibile, spero che gli altri non lo ostacolino" Valencia 2006 è la perfetta parabola del sogno americano nella MotoGP, con l'unica gioia del compianto Nicky Hayden che trionfa nella classe regina contro ogni pronostico ...Domenica 6 novembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW per il Gran Premio della Comunità Valenciana. Un finale ...