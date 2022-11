MotoGp | Malagò ' Bagnaia - Ducati | fantastica apoteosi tricolore'

Così il presidente del Coni, Giovanni, celebra, sul proprio account di Instagram, la conquista del titolo mondiale piloti della Classeda parte di Francesco Bagnaia, in sella a una ...Il romano è entrato nel club delle "Legend" insieme a mostri come Mick Doohan , Alex ... Leggi Anche Coni,vuole una società di scopo per gestire l'ente (smantellando la riforma dello ...