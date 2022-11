MotoGP GP Valencia | Rossi applaude Bagnaia | “Era ora che un italiano tornasse a vincere”

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Valentinoha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo di Pecco, che grazie al nono posto nel GP diha conquistato il primo titolo della sua carriera: “Era ora che unrivincesse il mondiale. Per me è speciale che ci sia riuscito proprio Pecco“. Il Dottore ha poi analizzato la gara: “Io ero piuttosto tranquillo, nonostante la gara sia stata sofferta. Ho visto Pecco più rilassato rispetto a ieri, probabilmente perché è riuscito a sistemare la moto nel warm up. Ha fatto una gran gara“. SportFace.