MotoGP | GP Valencia 2022 Il Mondiale si decide al via? Rischio contatti per Bagnaia Quartararo anela “il Ribaltone”

(Di domenica 6 novembre 2022) Otto mesi esatti dopo l’apertura delle danze, avvenuta il 6 marzo a Lusail, in Qatar, la stagionedellasi appresta a vivere il suo ultimo ballo, ovvero il Gran Premo della Comunitàna. Due sono i pretendenti alla corona iridata, lo “sfidante” Francescoe il “Campione in carica” Fabio. Quest’ultimo ha però bisogno di un autentico miracolo sportivo per ribaltare una situazione pressoché disperata, almeno dal suo punto di vista. Viceversa, Pecco si trova in una posizione di forza. Nella classifica del, l’italiano ha 23 punti di vantaggio sul francese, che oggi può marcarne al massimo 25. In caso di successo di El Diablo, al piemontese sarebbe comunque sufficiente classificarsi 14° per fregiarsi del primo titolo della carriera. Se, invece, ...

Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, dunque, sono all'ultimo atto . Pecco partirà dall'ottava casella e sarà una prova molto complicata per lui: dover gestire la situazione senza rischiare troppo, ma ...Sarà una gara molto interessante visto che sono tanti i pretendenti alla vittoria, come Jorge Martin , in pole - position, e Marc Marquez , che scatterà dalla seconda casella. L'asso nativo di Cervera ...Il suo principale sfidante, il francese Fabio Quartararo, partirà davanti. Ma questa volta non è così importante. Perché a Pecco Bagnaia bastano due soli punti per laurearsi Campione del mondo di Moto ...Domenica 6 novembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW per il Gran Premio della Comunità Valenciana. Un finale ...