MotoGP | Francesco Bagnaia | “Ora mi sento libero | ma ho ancora tante cose da imparare Se ripenso a 6 anni fa…”

(Di domenica 6 novembre 2022)e la Ducati sono campioni del mondo! Il pilota torinese chiude al nono posto il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di2022, e può finalmente festeggiare il suo primo titolo nella classe regina. Un risultato storico per il pilota torinese e per la scuderia di Borgo Panigale, un binomio che ha riportato al successo una moto italiana dopo ben 15. Nel caso di “Pecco”, invece, si tratta di una lunga scalata, iniziata nel 2013 nella classe più leggera, passata per il titolo in Moto2 del 2018, fino al trionfo odierno. Il primo pensiero del classe 1997 si sposta alla stagione 2016, l’ultima in Moto3 per il torinese, un momento che, con il senno di poi, ha davvero segnato la sua carriera: “Prima dell’avvio di quella stagione avevo scommesso con il ...