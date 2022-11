MotoGP | Francesco Bagnaia | “Ho dormito bene nel weekend | buone sensazioni dal warm-up”

(Di domenica 6 novembre 2022) La resa dei conti è sempre più vicina. Sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia andrà in scena l’ultimo atto del Motomondiale 2022, che vedrà trionfare uno trae Fabio Quartararo. L’italiano può contare su 23 punti di vantaggio rispetto al francese e gli basterà dunque arrivare nei primi quattordici per essere certo di aggiudicarsi il titolo mondiale. Il suo rivale invece non ha calcoli da fare, deve solo vincere e sperare. Nella giornata di ieri, uno che di Mondiali se ne intende come Valentino Rossi, aveva dichiarato che in queste situazioni è impossibile dormire., nelle dichiarazioni rilasciate a Sky a poco meno di tre ore dall’inizio della gara, ha smentito il “dottore“: “Ho! L’ho detto anche a Vale che io cavolate non ne dico. L’unica cosa buona del ...

CLASSIFICA WARM - UP GP VALENCIA 2022 -1. Johann Zarco (Ducati) 1:30.885 2. Marc Marquez (Honda) +0.041 3. Jack Miller (Ducati) +0.Bagnaia (Ducati) +0.367 10. Miguel Oliveira (KTM) +...A Valencia alle 14 si corre l'ultima gara del mondiale. E' il momento decisivo, in palio c'è il titolo iridato. In corsa sono rimasti due piloti.Bagnaia su Ducati e Fabio Quartararo , campione in carica, su Yahama. L'italiano è il ...Johann Zarco ha ottenuto il miglior tempo del warm-up del Gran Premio della Comunitat Valenciana. Per quanto riguarda i duellanti per il titolo, Francesco Bagnaia ( Ducati) ha messo a segno il nono te ...MotoGP Valencia Gp Comunitat Valenciana Warm Up - Johann Zarco è stato il più veloce nel warm up del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe MotoGP, 20esima ed ultima tappa del Motomondiale 2022 ...