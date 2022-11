MotoGP | Francesco Bagnaia come Rocky Balboa! Più cocciuto del destino avverso

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Il celebre film “” si chiude con il Campione del Mondo dei pesi massimi Apollo Creed (Carl Weathers) battere solo ai puntiBalboa (Sylvester Stallone), riuscito a resistere per 15 riprese nonostante fosse un Carneade, letteralmente preso dalla strada all’ultimo momento per salvare, dopo l’infortunio dello sfidante designato, un incontro dal valore di milioni di dollari in diritti TV. Nel sequel “2” si parte dal presupposto che Creed voglia sfidare nuovamente Balboa al solo scopo di mandarlo K.O., poiché vuole spazzare via la percezione comune che il Campione abbia sì vinto, ma “male”. Al riguardo c’è un dialogo, tra Apollo e il suo manager Tony, dubbioso in merito all’opportunità di affrontare una seconda volta. Il Campione chiede al suo collaboratore quale sia la sua paura e questi risponde: ...