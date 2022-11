MotoGP | Francesco Bagnaia | “Avevo un problema | sbagliavo troppo Ieri Valentino Rossi mi ha detto…”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Peccoè Campione del Mondo! Al termine di una rimonta clamorosa, il prodotto della VR46 Riders Academy ha conquistato il titolo avendo la meglio su Fabio Quartararo dopo l’ultima gara di Valencia (in cui ha gestito la situazione ed il vantaggio in classifica, arrivando 9°), riportando il Mondialein Italia 13 anni dopo. “Sono molto felice. Nel giorno della gara peggiore dell’anno, ho raggiunto un risultato davvero speciale e, quando ho visto la tabella con scritto World Champion dopo la bandiera a scacchi, è stato incredibile. La mia emozione è pazzesca in questo momento. Non è stato facile, perché dopo la lotta con Quartararo ho perso un’aletta della mia moto ed è diventato un incubo“, esordisce Pecco in conferenza stampa. “Ho fatto giro dopo giro cercando di tenere delle linee ...