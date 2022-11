MotoGP | classifica finale Mondiale 2022 dopo GP Valencia | Bagnaia e la Ducati sono campioni del mondo

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Ladeldiaggiornatal’ultimo Gran Premio di stagione, quello di. Al Ricardo Tormo vince Alex Rins, in testa sin dal via grazie ad una partenza poderosa, ma a festeggiare è Francesco, che non conduce forse la gara che avrebbe voluto, ma, a parte un breve duello con Fabio Quartararo, non si prende rischi e controlla la situazione, riportando laa vincere il titolo15 anni (Stoner), diventando il primo italiano dal 2009 (quando vinse Valentino Rossi) e, infine, facendo segnare il primo successo di un pilota italiano su moto italiana nell’era delle, 50 anniGiacomo Agostini, ...