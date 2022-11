MotoGp |  Bagnaia è campione del mondo

Francesco "Pecco"è il nuovo campione del mondo del. Per laurearsi campione bastava rimanere in piedi e così è stato. Un nono posto mai così dolce, cinque posizioni dietro a Quartararo, rivale in questa ...2022 - 11 - 06 13:48:12 Il Gran Premio della Comunità Valenciana 2022, è l'ultimo atto stagionale del Mondiale. Francescoe Fabio Quartararo si sfidano per il titolo mondial al ...