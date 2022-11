Motogp | Bagnaia è campione del mondo Il titolo a un pilota italiano a 13 anni da Valentino Rossi

Leggi su open.online

(Di domenica 6 novembre 2022) Francescoha vinto il motomondiale. Erano 12che ilmancava dall’Italia. L’ultimo connazionale a vincerlo era stato Valentino Rossi, nel 2009. A “Pecco”è bastato piazzarsi decimo per laurearsidel, nonostante il quarto posto del secondo in classifica, Fabio Quartaro., infatti, si è presentato all’ultima gara della stagione con 23 punti di vantaggio suldeldel 2021, Quartaro. Il francese classe 1999 era l’unico a potergli ancora soffiare ildopo il Gran Premio della Malesia del 23 ottobre. Pecco è partito ottavo a Valencia, Quartaro, invece, ha aperto la seconda fila in quarta casella. Al...