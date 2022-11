MotoGp | Bagnaia è campione del mondo | “Gara durissima | ma sono felice davvero”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 novembre 2022) Valencia – Francesco ‘Pecco’, su Ducati, èdeldella. La certezza del titolo è arrivata a Valencia nell’ultimo Gp, nel quale il pilota italiano si è piazzato al nono posto, mentre il francese Fabio Quartararo non è andato oltre il quartoriporta il mondiale in Italia 13 anni dopo l’ultimo trionfo di Valentino Rossi (2009); la Ducati non vinceva nella Classe regina dal 2007, quando s’impose con l’australiano Casey Stoner. Era dal 1972 che non si verificava una doppietta italiana iridata nella Classe regina del motociclismo. L’ultimo a trionfare in sella a una moto italiana fu il grande Giacomo Agostini, con la MV Agusta: allora la Classe era la 500 cc. Giro d’onore sulla pista di Valencia Il neoridato ha sventolato una bandiera con il tricolore italiano da una parte ...