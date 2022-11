MotoGP | Bagnaia Campione del Mondo | ordine d’arrivo GP Valencia 2022

(Di domenica 6 novembre 2022) I risultati, la classifica e l’del GP di, ultimo appuntamento stagionale della. Francescoè ildel. Decisivo il quarto posto del francese Fabio Quartararo, che doveva per forza vincere e sperare in una caduta del rivale per coronare le sue speranze di titolo. Arriva primo lo spagnolo Alex Rins, che precede il sudafricano Darryn Binder e l’altro padrone di casa Jorge Martin. Il romagnolo disputa una gara diligente, sfrutta un’ottima partenza e va a piazzarsi in nona posizione. Buone performance anche per Enea Bastianini e Francesco Morbidelli. I due chiudono l’appuntamento spagnolo rispettivamente ottavo e decimo. Di seguito i risultati e l’con ...

Francesco "Pecco"è il nuovo campione del mondo del. Per laurearsi campione bastava rimanere in piedi e così è stato. Un nono posto mai così dolce, cinque posizioni dietro a Quartararo, rivale in questa ...2022 - 11 - 06 13:48:12 Il Gran Premio della Comunità Valenciana 2022, è l'ultimo atto stagionale del Mondiale. Francescoe Fabio Quartararo si sfidano per il titolo mondial al ...Vince Rins nella gara d'addio della Suzuki 21+42=63! Francesco Bagnaia vince il campionato del mondo 2022 della classe MotoGP! Al termine di una gara tesissima, in cui bada più a non cadere che a ...Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo sono stati i due grandi protagonisti della stagione MotoGP. I due hanno sempre dimostrato di essere due esempi di sportività. Sempre pronti a riconoscere le qualità ...