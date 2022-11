MotoGp | Bagnaia campione del mondo 2022

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’è ildel.?Il 25enne pilota della Ducati conquista il titolo iridato grazie all’ottavo posto nel Gp di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale.trionfa nella classifica generale precedendo Fabio Quartararo (Yamaha). A Valencia, nella gara che assegna il titolo,dopo le iniziali scintille con Quartararo rischia grosso nel corso del nono giro: perde il controllo dell’anteriore e rischia di essere toccato dalla Ktm del sudafricano Brad Binder. Il pilota della Ducati entra in modalità gestione: rimane in posizione defilata rispetto ai duelli per le zone più nobili della classifica ed evita pericoli inutili, visto che Quartararo non ha il passo per insidiare i primissimi. Alex Rins ...

2022 - 11 - 06 13:48:12 Il Gran Premio della Comunità Valenciana 2022, è l'ultimo atto stagionale del Mondiale. Francesco e Fabio Quartararo si sfidano per il titolo mondial al ...Valencia , Pecco parte ottavo e punta al titolo iridato. A Chivasso tutti in piazza per vivere il gran finale di stagione.Valencia, Pecco parte ottavo Dopo le qualifiche ufficiali di ieri, sabato 5 novembre 2022, il pilota Ducati Pecco torna in pista. Parte dell'ottava posizione: il suo obiettivo è ...MotoGP Valencia Gp Comunitat Valenciana Gara - Pecco Bagnaia è Campione del Mondo della classe MotoGP 2022. Il pilota piemontese che prima della gara di Valencia aveva 23 punti di vantaggio su Fabio Q ...