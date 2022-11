MotoGp | Bagnaia campione del mondo 2022

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) - Francesco 'Pecco'è ildel. Il 25enne pilota italiano della Ducati conquista il titolo iridato grazie al nono posto nel Gp di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale., arrivato in Spagna con un ampio vantaggio, gestisce la gara conclusiva della stagione e trionfa nella classifica generale precedendo Fabio Quartararo (Yamaha). A Valencia, nella gara che assegna il titolo,dopo le iniziali scintille con Quartararo rischia grosso nel corso del nono giro: perde il controllo dell'anteriore e rischia di essere toccato dalla Ktm del sudafricano Brad Binder. Il pilota della Ducati entra in modalità gestione: rimane in posizione defilata rispetto ai duelli per le zone più nobili della classifica ed evita ...

Corse ha lavorato con costanza e risolutezza per raggiungere questo secondo titolo piloti... Cosi' il Ceo di Dcati, Claudio Domenicali, dopo il successo nel mondiale piloti di Pecco