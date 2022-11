MotoGp | Abodi | con Bagnaia e Ducati Italia sul tetto del mondo

(Di domenica 6 novembre 2022) "suldelgrazie a un fantastico Francesco Peccoe a una grande. Grazie per questa vittoria storica!". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sport e dei giovani, ...

