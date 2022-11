Moto2 | Mondiale 2022 | la classifica piloti finale | Augusto Fernandez vince il titolo

(Di domenica 6 novembre 2022) Ladeldi, dopo la gara di Valencia che ha chiuso la stagione. Sul circuito di Ricardo Tormo è andato in scena il trionfo di, che ha visto cadere il suo unico rivale per il, Ai Ogura, letteralmente davanti ai suoi occhi nelle fasi iniziali di gara. Un incidente senza conseguenze fisiche per il pilota giapponese, che però ha dovuto dire addio alle sue velleità di. Ecco quindi ladella categoria intermedia. 1.(Esp) 271.5 punti 2. Ai Ogura (Jpn) 242 3. Aron Canet (Esp) 200 4. Tony Arbolino (Ita) 191.5 5. Pedro Acosta (Esp) 177 6. Jake Dixon ...

