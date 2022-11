Moto Gp | Bagnaia campione del Mondo | chi è il primo italiano a vincere il titolo dopo Valentino Rossi

(Di domenica 6 novembre 2022) Lo scenario era troppo ghiotto per fallire. A Peccobastava arrivare nelle prime quattordici posizioni nel GP di Valencia per diventaredel. Così è stato. Per la...

AGI - Francesco 'Pecco'è campione del mondo diGp 2022 . Il classe '97 nativo di Torino è il primo italiano in assoluto a riuscirci in sella alla Ducati , regalando alla casa di Borgo Panigale il secondo titolo ...... la prima, e anche per l'Italia che con l'accoppiata- Ducati eguaglia il risultato di Giacomo Agostini che trionfò nel 1972 in sella alla MV Agusta. L'ultimo italiano a vincere inGP ...MOTOCICLISMO – Il chivassese Pecco Bagnaia ce l’ha fatta ... il titolo torna nelle mani di un italiano in sella ad una moto italiana e, dopo quindici anni con Casey Stoner, Pecco riporta il titolo in ...L'ultima maledizione Ducati è stata spezzata: Pecco Bagnaia diventa Campione del Mondo MotoGP e riporta il titolo piloti a Borgo Panigale 15 anni dopo Casey ...