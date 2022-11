Morto Fabrizio Sciannameo | il bassista di Alex Britti

(Di domenica 6 novembre 2022) Musicista, compositore, autore di musiche per il cinema e la televisione,di. Èa 54 anni un artista amato da tutti

Definirlo simpatico è assai riduttivo:aveva le doti naturali del comico, di quelli in grado di dire una battuta senza ridere, di prendere ogni situazione, anche quella più complicata e ...Stando a quanto riferiscono le agenzie di stampa, Carmelo La Bionda èquesta mattina, sabato ... Nel 1975, hanno suonato chitarre acustiche per l'album Volume 8 diDe André . Una prima ...Si è spento questa mattina, presso l’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, Antonio D’Emilio. Aveva 81 anni e per molto tempo era stato direttore ...È morto sabato a 73 anni Carmelo La Bionda, cantante che fece parte del duo musicale dei La Bionda, assieme al fratello Michelangelo. Carmelo La Bionda (a ...