Monza-Verona | Pablo Marì presente allo stadio FOTO

(Di domenica 6 novembre 2022) “Bentornato”. Ilsui suoi canali social immortala il ritorno all’U-Power Stadium di, difensore biancorosso, alle prese con lo stop forzato dopo l’accoltellamento subìto in un centro commerciale. Col braccio fasciato, il difensore spagnolo ha salutato i compagni di squadra, mister Palladino e anche Adriano Galliani. Lolo ha accolto con un applauso caloroso. Tornerà nel 2023, maoggi ha voluto dare il suo contributo in un match difficile come quello contro l’HellasBentornato#ACpic.twitter.com/CUGx6psc5R — AC(@AC) November 6, 2022 SportFace.

...30 Padova - Emma Villas 20:30 Prisma Taranto - Piacenza 0 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Bologna - Torino 2 - 1 15:00 Sampdoria - Fiorentina 15:0018:00 Roma - Lazio 20:45 Juventus - Inter ...Nel pomeriggio si giocano Sampdoria - Fiorentina e. Alle 18 l'atteso derby della Capitale tra Roma e Lazio mentre in serata c'è il big match Juventus - Inter ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI ...All'U-Power Stadium di Monza, in occasione della partita di Serie A fra Monza e Verona, si è rivisto in pubblico per la prima volta dopo l'aggressione subita ad Assago il difensore spagnolo del Monza ...Alle ore 15:00 scenderanno in campo Monza ed Hellas Verona. Di seguito le formazioni ufficiali del match valido per la tredicesima giornata di Serie A: ...