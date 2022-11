Monza-Verona | le formazioni ufficiali | fuori Petagna | c'è Caprari Ok Lazovic

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' tra la Sampdoria di Stankovic e la Fiorentina di Italiano e quella dell'U - Power Stadium' tra ildi Palladino e ildi Bocchetti in tempo realeLa Sampdoria e ilospitano rispettivamente la Fiorentina e ilin due gare molto delicate valide per la tredicesima giornata del ...... Roma 25; Lazio e Inter 24; Udinese* 23; Juventus 22; Torino 17; Salernitana 17*; Sassuolo 15*; Empoli 14*; Bologna e Fiorentina 13;10; Spezia* e Lecce* 9; Sampdoria e Cremonese* 6;. *...Le formazioni ufficiali schierate dal primo minuto da Palladino e Bocchetti per Monza-Verona, fischio d'inizio alle ore 15 Le formazioni ufficiali schierate dal primo minuto da Palladino e Bocchetti ...Alle ore 15:00 scenderanno in campo Monza ed Hellas Verona. Di seguito le formazioni ufficiali del match valido per la tredicesima giornata di Serie A: MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, ...