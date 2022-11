Monza | raffica di controlli nel weekend | 5 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Tre cittadini arrestati per furto all'interno di due farmacie di Desio e due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fine settimana intenso per i Carabinieri della Compagnia di Desio, che hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità predatoria. Da Varedo a Lissone e non ultima la città di Desio, uomini e donne delle stazioni dell'Arma, ma anche dei nuclei operativi in abiti civili, sono stati destinati all'attività di contrasto di quei comportamenti che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini, dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione dei reati legati al fenomeno della "movida". In particolare, grazie alla solerte segnalazione di alcuni cittadini di Desio, svegliati nel cuore della notte dal fracasso di una serranda, una gazzella dell'Arma, subito accorsa ...