Monza | il comunicato su Sensi | frattura malleolo-peronale

(Di domenica 6 novembre 2022) Arrivano aggiornamenti su Stefano, vittima dell’ennesimo infortunio in carriera nel corso del match trae Verona Il centrocampista delStefanoè stato trasportato in ospedale dopo la forte contusione alla caviglia. Il calciatore, come raccolto da Tmw, sta effettuando i controlli per capire l’entità dell’infortunio rimediato nel match contro il Verona. Il club brianzolo ha poi aggiornato sulla situazione con un: “comunica che Stefano, infortunatosi nella partita di oggi contro l’Hellas Verona, ha riportato una-peroneale. Da valutare nei prossimi giorni quale sarà il trattamento più idoneo da percorrere. Seguiranno ulteriori accertamenti”. L'articolo proviene ...

