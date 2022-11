Monopoli e Cerignola le migliori pugliesi | il portiere del Messina segna da novanta metri Puglia | gruppone dietro la Cavese Calcio serie C girone C e serie D girone H | le pugliesi

(Di domenica 6 novembre 2022) Az Picerno-Taranto 2-1, Fidelis Andria-1-1, Virtus Francavilla Fontana-Audace0-1. Risultati delle partite riguardanti squadrenella giornata odierna nel campionato didiC, una giornata in cui il Catanzaro ha sconfitto il Crotone 1-0 ed in cui, in Acr-Monterosi, ildei siciliani Lewandowski (sì, come il centravanti del Barcellona) hato dalla sua area: traiettoria di. In classifica:, Catanzaro al comando con 32 punti, Pescara 29, Crotone 28, Audacecon il Latina a quota 18. Le altre ...

In vista della tredicesima giornata di campionato, in programma nel prossimo weekend, la Lega Pro ha disposto gli anticipi d'orario per due partite: sia Monopoli-Foggia che ...Aria di derby oggi alla Nuovarredo Arena dove arriva la neo promossa Audace Cerignola che sta disputando un buon campionato ed hanno 15 punti in 11 gare contro i 12 della Virtus Francavilla che invece ...