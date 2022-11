Mls | Chiellini campione | Un piacere entrare nella storia di Los Angeles

(Di domenica 6 novembre 2022) A La Gazzetta dello Sport,ha rilasciato alcune parole dopo il trionfo in Mls col suo LosFC: "Ho subito capito lo spirito di questa città unica e bellissima, abituata a celebrare i ...

A La Gazzetta dello Sport,ha rilasciato alcune parole dopo il trionfo incol suo Los Angeles FC: "Ho subito capito lo spirito di questa città unica e bellissima, abituata a celebrare i grandi campioni. Io sono ...Giorgiovince il suo primo titolo dicon il Los Angeles FC: "Vincere ancora mi riempie di gioia, la L'articolovince lacol Los Angeles FC: "Pronti a difendere il titolo" proviene da True ...L'ex bianconero, che non è sceso in campo, festeggia sui social LOS ANGELES (USA) (ITALPRESS) - Giorgio Chiellini vince anche oltreoceano. I ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Giorgio Chiellini, ex capitano e difensore della Juventus, si sofferma sulla vittoria dell'MLS ottenuta con i Los Angeles FC: "È ...