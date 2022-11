Milano La “giravolta” di Letizia Moratti | lascia il centrodestra e si candida con Renzi alle regionali

(Di domenica 6 novembre 2022) Tutto come da copione.ile sialla presidenza della Regione Lombardia cone Calenda. “Insieme con Carlo Calenda e Matteoho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedràta alla presidenza di Regione Lombardia. Un progetto forte ed attento ai territori, orientato ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo”. “Una collaborazione – afferma l’ex esponente del– che nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo, ampiamente aperta all’adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni, con i ...

Nicola Porro

Per ora i vertici regionali confermano il loro secco no ad appoggiare l'ex sindaco di, preferendo la soluzione interna con Carlo Cottarelli. Moratti: 'Mi candido con Calenda e Renzi' 'Insieme ...Il contemporaneo corteo organizzato dal Terzo polo aha fatto sì che risaltasse in tutta ... Una mezza, dal momento che mai con il governo Draghi il leader del Pd si è azzardato ad ... Pronti via, giravolta Moratti: si candida col centrosinistra (ma è caos) Ex presidente Rai, ministro e sindaco di Milano per Forza Italia, Letizia Moratti abbandona il centrodestra dove ha militato per 28 anni e si schiera con Calenda e Renzi. Correrà per la… Leggi ...Letizia Moratti sarà l'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026: finalmente il progetto olimpico, almeno per quanto riguarda la parte sportiva, potrà marciare spedito dopo troppe p ...