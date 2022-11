(Di domenica 6 novembre 2022) Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Un uomo e donna dalle 6 e 20 in via Giuseppe Verdi a Milano di fianco al teatro alla Scala sono asserragliati su una gru montata per lavori di ristutturazione. Stannondoilduro. Sono sul posto le squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

OlbiaNotizie

Un risultato secondo l'opinionista di'non ancora raggiunto da Allegri, al quale la società ... Massima stima per il comparto offensivo avversario: 'Dzeko - Lautaro sono unamolto ......Classifica Serie A - Calendario Serie A - Classifica marcatori Serie A Le ultime da Torino e... Davanti laformata da Dzeko e Lautaro. **Milano: coppia asserragliata su gru protesta contro carcere duro** Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In piazza il sostegno al popolo ucraino. Calenda e Renzi rilanciano il ticket con Cottarelli per le Regionali in Lombardia. Disagi nel Pd: messi alle strette ...