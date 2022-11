Milan-Spezia | Gotti | “Batosta dura da digerire | ma se continuiamo così la sorte sarà a nostro favore”

(Di domenica 6 novembre 2022) Il tecnico dello, Luca, ha commentato la sconfitta subita a San Siro contro il. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Andiamo via senza punti come la scorsa giornata con la Fiorentina, al termine di una partita simile. Quando prendi due batoste di questo tipo ci rimani male. Io però vedo lo spirito e il coraggio della mia squadra, che non si è mai fatta intimorire. Secondo me meritavamo qualcosa di più. Siamo una squadra che sta migliorando sotto tutti i punti di vista. Ci può stare perdere a San Siro. Se, lala cambiamo noi”. Su Maldini poi aggiunge: “Maldini sta crescendo molto. Ha avuto un problema fisico all’inizio e poi una febbre prolungata. Già da dopo il match con la Fiorentina avevo in mente di metterlo titolare, ma ...

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro lo Spezia: le sue dichiarazioni. VITTORIA - "Una rete come quella di Giroud l'ho subito da Totti. Ci siamo complicati questa partita, abbiamo perso troppa lucidità dopo il gol preso. E' stata una partita sofferta." Il Milan piega lo Spezia sui titoli di coda grazie al solito Olivier Giroud. Il centravanti francese si inventa un super gol su assist di Sandro Tonali e riporta la squadra alla vittoria per 2-1. GOL DI GIROUD COME TOTTI - "No, l'ho subito da Totti. C'ero io in campo." Fa una magia e poi si toglie la maglia: "Io vivo in area di rigore, pazienza per l'espulsione". Pioli: "Mi ha ricordato Totti"