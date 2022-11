Milan Spezia 2-1 | Suma esulta per la vittoria all’ultimo respiro dei rossoneri VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022)preziosa per ildi Stefano Pioli a San Siro, contro lodi Luca Gotti. A decidere il match è stato Olivier Giroud, con un suo gol all’89’. Prima di lui avevano messo la firma Theo Hernandez al 21? e Daniel Maldini al 59?, per il provvisorio pareggio. Una grande gioia quindi per tutti i tifosi, così come per il telecronista tifoso Mario. SportFace.