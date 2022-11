Milan-Spezia 2-1 | Maldini | Giroud e non solo | il film del match | VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022), partita valida per la 13^ giornata di Serie A, ha offerto uno spettacolo al cardiopalma ai tifosi di San Siro. Dal gol di Theo Hernandez alla prodezza di Olivier, passando per il piazzato di Daniel. Ildel

Il, dopo la vittoria all'ultima respiro conquistata al Giuseppe Meazza con lo, è pronto per disputare una nuova sfida allo Zini contro la Cremonese nel match valevole per la quattordicesima ...E se sei già ammonito arriva anche il rosso: ' Sono arrabbiato perché mi ero dimenticato di essere ammonito', ha detto l'attaccante rossonero al termine di. Il centravanti francese si ...Milan-Spezia 2-1, le pagelle: Giroud entra ed è provvidenza. Daniel Maldini si prende San Siro MILAN-SPEZIA 2-1 - 21' Hernández, 59' Maldini, 89' Giroud MILAN (pagelle a cura di… Leggi ...Milan, una vittoria tanto meritata (quanto sofferta) ottenuta a San Siro contro lo Spezia di Gotti, in partita fino all'ultimo minuto. Il Diavolo riesce a scacciare i fantasmi del passato grazie ad un ...