Milan | Origi e Ballo Touré a Cremona al posto di Giroud e Theo Dubbi sulla trequarti

...giocherà per la quarta volta di fila titolare in campionato e Ballo - Touré rileverà Theo. ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 6 novembre - 14:08Formazione: 4/2/3/1: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Bennacer (1'st Tonali), Messias (27'st Rebic), Brahim Diaz (27'st De Ketelaere), Leao (46' st Thiaw),(27'...Il Milan deve fare i conti con il ritardo di sei punti dal Napoli ... In vista dell’estate, chi potrebbe già fare le valigie dopo un solo anno in rossonero è Divock Origi. Il talento belga, falcidiato ...Blog Calciomercato.com: Milan-Spezia 2-1 (21' Theo Hernandez (Mil), 59' Daniel Maldini (Spezia), 89' Giroud (Mil) ) Al 90esimo espulso Giroud per doppia ammonizione.