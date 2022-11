Milan | Giroud | «Espulsione? Mi ero dimenticato del primo giallo»

(Di domenica 6 novembre 2022) Olivier, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria della formazione rossonera contro lo Spezia: le dichiarazioni Olivierha parlato a Dazn dopo-Spezia. VITTORIA – «Avevo paura finisse come lo scorso anno ma alla fine abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Potevamo però fare più gol prima».– «Mi sonodi essere ammonito. Ero eccitato e mi sono. Ma conta vincere, poi non sbaglierò più».– «Era una grande opportunità post Chelsea. Illo seguivo quando ero piccolo, era bello avera una sfida del genere. Sono felice di essere qui, ho la fiducia di tutti e possiamo fare grandi cose». L'articolo proviene da Calcio News 24.

