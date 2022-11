Calciomercato.com

- Spezia, pasticcio al Var sul gol di Theo. Il primo episodio dubbio al 21': Theo Hernandez porta in vantaggio la squadra di Pioli su assist di. Il guardalinee inizialmente non ...MILANO " Ilringrazia Giroud e vince per 2 - 1 all'ultimo respiro in casa contro un coraggioso Spezia. ...si inventa un assist al bacio dalla tre quarti per Hernandez che si inserisce ... Milan, Bennacer é indispensabile: il rinnovo è il primo vero esame per Cardinale Nel consueto editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così il successo dei rossoneri di ieri sera contrp lo Spezia: “Il Milan è stato disordinato, ...Mario Sconcerti ha analizzato la vittoria del Milan sullo Spezia per 2-1 e il bellissimo gol di Daniel Maldini.