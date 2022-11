Migranti | Papa Francesco | “L’Unione europea non può lasciare all’Italia e altri paesi tutta la responsabilità”

(Di domenica 6 novembre 2022) Mentre nel porto di Catania sono iniziate le procedure di sbarco di donne e bambini dalla nave Geo Barents (Medici senza frontiere),, di rientro dal Bahrein, invita a una riflessione sulla condizione delle persone e sulledegli Stati. “La vita va salvata, il Mediterraneo è un cimitero, forse è il cimitero più grande” ma “l’Italia, questo governo, non può fare nulla senza l’accordo con l’Europa, la”, “ogni governo deldeve mettersi d’accordo su quantipuò ricevere” e “deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto, non puòa Cipro, alla Grecia,e alla ...

... non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all'Italia e alla Spagna la responsabilità di tutti iche arrivano alle spiagge". Lo ha detto il, nella conferenza stampa con i giornalisti al ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Bahrein, dalla cattedrale nel deserto ilmedia tra sunniti e sciitiFrancesco e l'...Papa Francesco si accende all’ultima domanda, quando gli viene chiesto cosa può imparare la Germania in pieno cammino sinodale, ma che perde 300 mila fedeli l’anno, dalla vibrante, seppur piccola, min ...Il Papa di ritorno dal Bahrein risponde alle domande dei giornali. "Spero che il governo Meloni faccia bene". Denuncia gli imperialismi e il commercio delle armi. Uguaglianza delle donne sia effettiva ...