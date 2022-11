Migranti | padre Alex Zanotelli | Meloni ha un cuore o no? C’è solo da vergognarsi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 6 novembre 2022) “Sono indignato come essere umano, ancor di più come missionario davanti al rinnovato, indecente spettacolo, messo in atto dal nuovo governo”. Lo denuncia, missionario comboniano, riferendosi a quanto sta avvenendo al largo delle acque di Catania. “E’ da 15 giorni che quattro navi salvavita hanno chiesto un porto sicuro in Italia.oggi la Humanity 1 è stata autorizzata a entrare nel porto di Catania. Ma secondo un nuovo e cinico decreto del governo– osserva il missionario – è stata eseguita una ispezione sanitaria sulla Humanity per selezionarei fragili cioè donne e bambini, ai quali è stato permesso di sbarcare. 34 profughi, maschi adulti restano a bordo della nave, perché, secondo l’ispezione sanitaria del governo, non ...