Migranti | nave Humanity | sbarcati a Catania 155 naufraghi | in 24 ancora a bordo Ong | “Illegale ripartire senza far scendere tutti”

(Di domenica 6 novembre 2022) La1 èferma al porto di. Al momento sono stati fatti sbarcare 155: tra loro alcuni minorenni e un neonato. Per la ong Sospotrebbero sbarcarnedegli altri, con problemi di salute. Adella1 ci sono24 persone. “Isono sfiniti”, spiega a LaPresse la Ong facendo presente che uno di loro ha appena avuto un esaurimento nervoso. “Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare il porto dise non dovessero sbarcareche sono adellasarebbe, perché sono ...