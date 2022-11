Migranti | la portavoce dell’ong Sos Humanity | “Non possiamo lasciare il porto | sarebbe contro la legge”

Non è chiaro dove saranno trasportati isbarcati. L'Humanity One ha attraccato intorno alle 23:30 nel porto di Catania. Dopo le ispezioni è arrivato il via libera. Ildella ong Sos ...Lo ha detto Petra Krischok,di Sos Humanity, parlando con i giornalisti sul molo di Levante dopo che i primisono fatti scendere dalla nave della ong. L'ARTICOLO Catania: a bordo ...La nave Humanity 1 della ong "Sos Humanity", con a bordo 179 naufraghi, dopo essere entrata nel porto di Catania ha fatto sbarcare 144 migranti, dopo l'ispezione delle autorità italiane, come previsto ...Più di 140 migranti hanno lasciato l’imbarcazione di salvataggio «Humanity 1», appartenente alla ONG tedesca SOS Humanity, nel porto siciliano di Catania domenica, ha confermato un portavoce dell’orga ...