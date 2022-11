Migranti | Humanity 1 e Geo Barents a Catania | cosa sta succedendo LE FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 novembre 2022) L'imbarcazione della ong Sosè arrivata nel porto siciliano, dove sono scese 144 delle 179 persone a bordo: fragili, donne e bambini, come previsto dalle direttive del governo. Tajani: "Al vertice dei ministri degli Esteri Ue sarò chiaro. Serve un patto europeo per gestire rotte e sbarchi". Arrivata in porto anche la Geo, la nave di MSF con 572 persone a bordo, da cui sono scesi alcune donne e bambini