Migranti | Humanity 1 e Geo Barents a Catania | cosa sta succedendo LE FOTO

(Di domenica 6 novembre 2022) L'imbarcazione della ong Sosè arrivata nel porto siciliano, dove sono scese 144 delle 179 persone a bordo: fragili, donne e bambini, come previsto dalle direttive del governo. Per le altre 35, ancora a bordo, possibile un ricorso al Tar contro l'esecutivo. Tajani: "Al vertice dei ministri degli Esteri Ue sarò chiaro. Serve un patto europeo per gestire rotte e sbarchi". Arrivata in porto anche la Geo, la nave di MSF con 574 persone a bordo: sbarcate 357

