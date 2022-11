Migranti | ancora 35 a bordo di Humanity 1 Autorità | nave Msf entri nel porto Catania

... non decido io, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti iche sono ... I controlli sonoin corso, ma Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro'. Non ...:"La Libia non è un Paese sicuro". Confermano i numerosi report delle Nazioni Unite. MATTARELLA: SERVONO CANALI LEGALI PER IIl presidente Sergio Mattarella lo ha detto in Zambia già ..."Il decreto del ministro dell'Interno italiano è illegale. Respingere i rifugiati al confine italiano viola la Convenzione di Ginevra e il diritto internazionale. Tutte le 179 persone… Leggi ...La nave Humanity 1 della ong "Sos Humanity", con a bordo 179 naufraghi, dopo essere entrata nel porto di Catania ha fatto sbarcare 155 migranti, dopo l'ispezione delle autorità italiane, come previsto ...