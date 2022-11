Migranti | a Catania sbarcati solo donne e bambini Centinaia di profughi al largo della Sicilia

Leggi su velvetmag

(Di domenica 6 novembre 2022) Ritorna prepotentemente alla ribalta il dramma deinaufraghi, imbarcati su gommoni e carrette del mare che partono dalla sponda Sud del Mediterraneo. Così come tutte le questioni connesse al soccorso su nave, trasbordo e sbarco in un porto sicuro diditratti in salvo. In queste ore la nave Humanity 1 è ancora ferma al porto di. Al momento sono stati fatti sbarcare 149. Tra loro, molti minorenni, e persino un neonato. Per la Ong tedesca Sos Humanity potrebbero sbarcarne ancora degli altri, con problemi di salute. A bordonave ci sono ancora una trentina di persone. “I naufraghi sono sfiniti” spiegano a LaPresse i portavoceOng facendo presente che uno di loro ha appena avuto un esaurimento ...