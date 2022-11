Michelle Hunziker | lo scatto multiplo fa impazzire tutti | il seno esplode

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 6 novembre 2022) Lastavolta ha davvero esagerato: la sua ultima foto sui social è da infarto e i fan sono andati fuori di testa. Come il vino, che col passare del tempo migliora. Una massima che è azzeccatissima per, che a breve diventerà addirittura nonna. Da non credere, eh? Ebbene, la quarantacinquenne svizzera è ancora tra le più affascinanti donne legate al mondo dello spettacolo. InstagramUna carriera incominciata vent’anni fa, ormai, coi primi passi mossi nel suo paese natìo e la fortuna ottenuta nella penisola. La, ad oggi, è una vera e propria istituzione della televisione, italiana ed europea. In Italia è diventata famosa grazie a diverse conduzioni per la Mediaset e i vari Striscia la notizia e Paperissima portati avanti con quella leggerezza e versatilità che l’hanno accompagnata per ...