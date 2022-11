MiC | ministro Sangiuliano | Personale musei sottodimensionato | nuovi concorsi

Fp Cgil

Per il titolare del, 'questo ennesimo gesto non può quindi passare come una legittima espressione di protesta. E' giusto proprio oggi ricordare - conclude ildella Cultura - che i reati ...Per il titolare del, "questo ennesimo gesto non può quindi passare come una legittima espressione di protesta. E' giusto proprio oggi ricordare - conclude ildella Cultura - che i reati ... MIC - Lettera unitaria di richiesta incontro al Ministro - FP Cgil funzione pubblica Il Comune di Pomigliano D’Arco (Napoli) ha chiesto al ministero della Cultura un vitalizio per il cantautore Marcello Colasurdo, diventato ...L'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), chiederà al Ministero della Cultura un vitalizio per il cantautore Marcello Colasurdo, cantautore ex componente del gruppo operaio 'e Zezi, di ...