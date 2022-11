Mensa solidale a Castellammare | primo pasto cucinato dallo chef del Quisisana di Capri

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilper i poveri lo halodel Grand Hoteldi, Stefano Mazzoni. Nella nuova cucina della ”” della chiesa del Carmine, adi Stabia, questa mattina a tavola si sono seduti per la prima volta i poveri che però potranno usufruire non solo di un piatto caldo, ma anche di docce e lavanderia. E’ il ”miracolo della pandemia”, compiuto nella centrale parrocchia didi Stabia mentre tutti vivevano l’isolamento. Andava avanti, infatti, il progetto di don Aniello Dello Ioio, allora parroco che però non ha visto realizzata l’opera, perché si e’ spento quando sono iniziati i lavori, nel 2019. L’attuale parroco, don Luigi Milano ha portato avanti quel ...

