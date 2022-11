Meloni sui rave chiede il rispetto delle regole Che coraggio | alla vigilia della tregua fiscale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Spassosissima. Dopo quel decreto legge contro ilche sembra scritto da un governo di una Repubblicabanane, la presidente del Consiglio ha detto – prendendo le difese di un provvedimento nitidamente liberticida – che non siamo più “la Repubblicabanane. Quest’Italia qui è finita”. E così Giorgia, volendo difendere l’indifendibile, cioè una legge scritta con i piedi, illiberale, irragionevole, poliziesca, ha spiegato che né lei né il suo governo ce l’hanno con chi ama partecipare ai raduni. “Basta che si mettano in regola, come tutti. Chiedano le autorizzazioni, come tutti, paghino come tutti”. Bisogna essere veramente di bronzo, costruita contro la forza di gravitàragione, nemica indefessa del principio di realtà per dire una cosa ...