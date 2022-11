Maxi evasione fiscale a Pomezia | sequestrati 79 immobili e beni per 15 milioni di euro

A finire sotto inchiesta è una società immobiliare, che non versava l'Iva riscossa dai clienti. Confiscate 79 unità immobiliari tra Lucca e Pistoia, oltre alle quote ...... per cui è scattato unsequestro preventivo di beni mobili e immobili del valore di 15 milioni ... Le indagini ora proseguono per accertare l'esatta portata dell'. ...A finire sotto inchiesta è una società immobiliare, che non versava l'Iva riscossa dai clienti. Confiscate 79 unità immobiliari tra Lucca e Pistoia, oltre alle quote societarie ...Beni mobili e immobili per un valore di oltre 15 milioni di euro sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle nei confronti di una società operante nel settore immobiliare e del suo amministratore ...