Agenzia ANSA

Il presidente della Repubblica, Sergio- apprende l'ANSA - , ha appena invitato il pilota Francesco Bagnaia e il team Ducati al Quirinale per festeggiare il titolo mondiale della MotoGp vinto oggi. L'incontro, al quale ...Il 4 novembre è allora un mastice che non può scadere, come sanno bene, Meloni e tutti i ...per muoversi e per contare - quando puntare veramente sull'Italia Il 4 novembre cia farlo. Mattarella invita Bagnaia e il team Ducati al Quirinale - Moto Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella -apprende l'ANSA -, ha appena invitato il pilota Francesco Bagnaia e il team Ducati al Quirinale per festeggiare il titolo mondiale della MotoGp vinto ...Gli inviti sono partiti già da qualche giorno: il primo indirizzato al Quirinale, il secondo a Palazzo Chigi quindi via via a seguire altre autorità. Il 26 alle 17 - è ...